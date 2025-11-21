Aksa 1. Lig ekiplerinden DND L. Gençler Birliği’nin TC’li futbolcusu Sinan Biter apar topar ülkeden ayrılarak BAL ekibine transfer oldu.

Sezon başında Türkiye'den transfer edilen Sinan, 9 hafta geride kalan ligimizde aniden adadan ayrıldı ve BAL ekibi FDM Yapı Ereğlispor'a transfer oldu. Bu davranış İskele ekibinde şok yaratırken, Sinan'ın TFF resmi sitesinde yayınlanan bilgilere bakılarak yeni takımı ile 6 Kasım'da anlaştığı bilgisi edinildi.

Türkiye’de amatör futbolcular için transfer döneminin 27 Kasım’da tamamlanacak olması, özellikle kadrosunda TC uyruklu futbolcu bulunduran Birinci Lig ekipleri için sıkıntı yaratabilir.

ŞOFER: HEP Mİ KULÜPLERİMİZ MAĞDUR OLACAK

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan DND Gençler Birliği Genel Koordinatör Birol Şofer “Geçenlerde KTFF Yönetim Kurulu almış olduğu kararla Türkiye'de bahis skandalından ceza alan futbolculara kesinlikle lisans işlemi yaptırmayacağını karar vermiştir.

Şimdi soruyorum benimle sözleşmesi devam eden bir TC’li futbolcu nasıl olur da bendeki sözleşmesi devam ederken Türkiye Ligi'nden başka bir takım ile sözleşme imzalayabiliyor. Hep mi kulüplerimiz mağdur olacak. TFF nezdinde yaptırım yapılamaz mı?

Bu gibi yabancı transferlerinde kulüpler korunmayacaksa yeni sezondan itibaren yabancı transfer kapatılsın. Tabi şimdi diyecekler istersen alın işte öyle değil yarışmacı olmak için almak zorunda kalın”