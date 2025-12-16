Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında futbol branşında çeyrek final mücadelesi devam ediyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) karşısında hükmen galip gelerek yarı finale yükselmesinin ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) yarı finale yükselen bir diğer ekip oldu.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, yarı finale çıkabilmek için Ağırdağ-Boğaz Ahmet Dayı Stadı’nda karşılaştı. Rakibini 2-1’lik skorla mağlup eden DAÜ, yarı finale yükselen taraf oldu. Yarı finalde yükselecek son ekipler 18 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla belli olacak. Program şöyle:

18 Aralık Perşembe

Ahmet Dayı Stadı: GAÜ-KAÜ (10.30)

Ahmet Dayı Stadı: YDÜ-LAÜ (12.30)