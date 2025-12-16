Galatasaray’da Yunus Akgün performansıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 hafta önce ameliyat edilen milli futbolcu, eski formuna çabuk kavuştu.

Yunus, sakatlığı sonrasındaki ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Derbide 90+4'üncü dakika oyuna giren 25 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 5 dakika görev yaptı.

Yunus Akgün, Samsunspor maçına da yedek kulübesinde başladı. 67'inci dakika oyuna dahil olan milli oyuncu, karşılaşmayı 1 asistle tamamladı. Yunus, Monaco deplasmanında da son 27 dakika sahada yer aldı.

25 yaşındaki futbolcu, Hesap.com Antalyaspor mücadelesiyle 11'deki yerine döndü. Milli oyuncu, etkili futbolunu 2 asistle süsledi.

Bu sezon 10 numara pozisyonunda da görev yapan Yunus Akgün, Mertens’in ayrılığı sonrası oluşan "skorer ofansif orta saha" boşluğunu büyük ölçüde doldurdu.

Sağ kanat, sol kanat, 10 numara ve zaman zaman da ileri uçta oynayabilen milli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk’un elini rahatlatıyor.

Yunus Akgün, bu sezon ligde 13 maçta 2 gol 5 asist üretirken; Şampiyonlar Ligi’nde de 4 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı.