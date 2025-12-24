Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi A Grubu’nda mücadele eden KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı antrenörü Hasan Serbülent yaptığı paylaşımda taraftarlara önemli bir çağrıda bulundu.

Ligin 2. Haftasında Atatürk Spor Salonu’nda Pamukkale Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile yapılacak karşılaşma öncesinde antrenör Serbülent, Cumartesi günü saat 12.00’de oynanacak kritik maçta tribün desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Paylaşımında,

“Cumartesi günü saat 12.00’de sizlerin de bu önemli maçta yanımızda olmanızı bekliyoruz. Siz yoksanız bir kişi eksiğiz… DESTEK VARSA ENGEL YOK…” ifadelerine yer verdi.