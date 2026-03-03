Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 5 Mart Perşembe günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelecek.
Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyecek.
Benzinciler Birliği: “KKTC'de akaryakıt arzı güvende, vatandaşlarımızdan sakin olmalarını rica ediyoruz”
İçeriği Görüntüle
Cevdet Yılmaz daha sonra, Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi yeni kampüs temel atma törenine katılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katılacağı iftar programının ardından adadan ayrılacak.