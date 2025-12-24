Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu Tuborg Birinci Ligi, altıncı hafta maçları ile devam etti. 2025 – 2026 Darts sezonun altıncı hafta maçlarında çekişmeli karşılaşmalar izlendi.

Altıncı hafta maçlarında, Lefkoşa Darts Birliği konuk ettiği, Akçay Spor Kulübünü 10 – 6, SUBUNT Darts Derneği konuk ettiği, Yenicami Ağdelen Kulübü ile 8 – 8, Ozanköy Spor Kulübü konuk ettiği, Mağusa Kültür Derneği ile 8 – 8, Dağyolu Darts Derneği konuk olduğu, Düzova Darts Derneğini 13 – 3, Deniz Plaza Spor Derneği konuk ettiği, Pergama Spor Derneğini 10 – 6, Mesarya Darts Birliği konuk ettiği, Düzova Gençlik Spor Kulübünü 10 – 6, mağlup etti.

On üç Takımlı Darts Birinci Ligi’nde beşinci haftayı bay geçen takımı Alsancak Yeşilova Spor Kulübü oldu.