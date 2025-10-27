Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası 15.Halı Saha Futbol Turnuvası’nda final maçları bu akşam (28 Ekim 2025, Salı)oynanıyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu anlamlı turnuvada finalde Merkezi Cezaevi ve İlköğretim Dairesi takımları şampiyonluk mücadelesi verecek.

İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşen ve bu yıl 15.kez organize edilen devlet daireleri futbol turnuvası, ülkemizin en istikrarlı ve en uzun soluklu organizasyonlarından biri olmakta. Ramadan Cemil İşletmelerinin değerli ödülleri ve hediyeleri ile final gecelerinin görkemli geçtiği turnuvanın 2025 organizasyonu yarın gece tamamlanacak.

Yarı finalde Sivil Havacılık Dairesi’ni mağlup eden Merkezi Cezaevi ile Din İşleri takımını mağlup eden İlköğretim Dairesi öğretmenleri bu gece şampiyonluk maçına çıkacaklar.

Sivil Havacılık ile Din İşleri takımları ise üçüncülük maçı oynayacak.

EN CENTİLMEN 2 TAKIM

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası 15.Halı Saha Futbol Turnuvası’nın en centilmen takımları da final gecesinde düzenlenecek törende kupalarını alacak. Turnuvanın en centilmen takımları Sosyal Sigortalar Dairesi ile Sivil Savunma oldu.

Turnuvada yarın gece oynanacak final maçları sonunda tüm takımlara katılım ödülleri, ilk 4 takıma kupa madalyaları, hakemlere ve turnuvaya katkı koyanlara ödülleri yanında Ramadan Cemil İşletmeleri tarafından da hediyeler verilecek.



FİNAL PROGRAMI

YARIN (28 Ekim Salı)

Saat 18.00: Sivil Havacılık - Din İşleri (3.lük maçı)

Saat 19.00: Merkezi Cezaevi – İlköğretim Dairesi (Şampiyonluk maçı)