Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de 2025-2026 sezonunun transfer yönetmeliği belli oldu. Mayıs ayı içerisinde başlayacak olan BTM 2.Lig'de başvuru usulü ile gruplar oluşacak ve statü daha sonra açıklanacak.

BAŞVURULAR 23 MART 2026 TARİHİNDE BAŞLAYACAK

KTFF tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 23 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Başvuruların 6 Nisan 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirilirken transfer dönemleri ve ligin net başlangıç tarihi daha sonra belirlenecek.

FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU VE TRANSFER HAKKI

Kulüpler, herhangi bir üst lig takımından (Süper Lig ve 1’nci Lig) 300 (Üç yüz) dakikadan fazla süre almış futbolcu transfer edemez.

Kulüpler, bonservisi BTM 1.Lig kulüplerinde bulunan, BTM Lig’de forma giyen ve süre alan 3 futbolcu transfer edebilir, BTM 2.Lig’de forma giyen oyuncuların transferi konusunda herhangi bir sınırlama yoktur.

Kulüpler, üst liglerde (Süper Lig, Lig ve BTM 1.Lig) forma giyen 5 futbolcuyu aşağıdaki şartlar kapsamında kadrosuna katabilir. Bu liglerden transfer edilen futbolcuların üst ligde bulundukları kulüpte vize işlemi yapmamış ve/veya vize işlemi yapmışsa bile süre almamış ve/veya bu maddenin 1.fıkrasındaki şarta (300 dakikadan az süre almış) uygun olması gerekirken, A2 Ligleri’nde ve/veya U17 Ligi’nde süre alan ve A Takım’da süre almayan oyuncular transfer edilebilir.

Bonservisi Süper Lig veya Lig kulüplerinde bulunup mevcut sezonda aynı liglere veya BTM 1.Lig kulüplerine geçici/kiralık transfer olup 300 (Üç yüz) dakikadan fazla süre alan futbolcular BTM 2.Lig’de transfer işlemi yapamaz.

Kulüpler; 300 (Üç yüz) dakikadan az oynamış 01.01.2005 ile 31.12.2006 (her iki tarih de dahil) yılları arasında doğan ve lisansı Süper Lig ve/veya 1.Lig ve/veya BTM 1.Lig kulüplerinde bulunan futbolcuları herhangi bir kontenjana bakmaksızın kadrosuna katabilir.

Bu ligdeki takımların futbolcuları için 12.1989 (bu tarih de dahil) öncesi doğan futbolculara yeni lisans ve/veya filiz lisans çıkartılamaz.

Bu ligde 01.2011 (dahil) ve sonrası doğumlu hiçbir futbolcu oynayamaz ve/veya lisans çıkaramaz.

BTM Liglerinde yer alan kulüplere üst ligden (AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig) bonservisli transfer olan futbolcular 2(iki) sezon boyunca gittikleri kulübün futbolcusu olarak kalmak zorundadır. Bu şekilde transfer olan futbolcular 2 sezonluk süre içerisinde sadece geldikleri üst lig kulübüne transfer olabilirler. (Bu maddenin 9.fıkrası hariç)

Bu ligdeki takımlar, bu sezon üst ligden BTM Liglerine bonservisli transfer olan 1(bir) futbolcuyu sadece kiralık (geçici) olarak kadrosuna katabilirler. Söz konusu transfer işlemi BTM kontenjanından sayılır.

Bu Ligdeki takımlar, 21 kişilik müsabaka isim listesinde 01.01.2003 (bu tarih de dahil) ve sonrasında doğan en az 3 futbolcuyu bulundurmak zorundadır. Bu kurala uymayan kulüplere KTFF Disiplin Talimatı’nda yer alan -1 puan ceza verilir.

Kulüpler müsabaka isim listesindeki ilk 11’e 31.12.1996 (bu tarih de dahil) ve önceki yıllarda doğan (29 yaş üstü) en fazla 5 (beş) futbolcu yazabilir ve müsabaka boyunca oyuncu değişiklikleri de dahil bu sayıyı aşamaz. Söz konusu sayının aşılması durumunda ilgili kulübe -1 (eksi bir) puan cezası verilir. Tek/çift maç eliminasyon sistemine göre oynanan müsabakalarda puan tenzili olmamasından dolayı ilgili kural ihlalinde hükmen mağlubiyet kararı verilir

Takımlar müsabaka isim listelerinde herhangi bir kontenjan aşımı yapmaları durumunda KTFF Disiplin Talimatı ve KTFF Müsabaka Talimatı hükümleri devreye girer ve ilgili takım hükmen yenik sayılır. Kadroya dahil olmayan futbolcular için hükmen mağlubiyet kararı uygulanmaz, KTFF BTM Kurulu’nun belirleyeceği para cezası uygulanır. Kontenjan aşımı sadece ilgili maçtaki müsabaka isim listesine göre değerlendirilir.