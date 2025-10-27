2025-2026 sezonuna güçlü bir başlangıç yapan ve 10 Eylül’den bu yana antrenmanlarına devam eden Larnaka Gençler Birliği Basketbol A Takımı, altyapısından yetişen üç genç oyuncusunu A takıma davet ederek geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.

Sezon hazırlıklarını 10 Eylül'den beri Dmitry Paliaschuk ve Hasan Kasap yönetiminde sürdüren kırmızı-siyahlılar, teknik ekibin raporu doğrultusunda geçtiğimiz yıl da kadroda olan Hüseyin Alanlı ve Necmi Kutlu’nun ardından Yusuf Delibaş, yeni sezonda 16 kişilik kadroya çağrıldı.

Kulübün Asbaşkanı ve Basketbol Şube Sorumlusu Erkut Yılmabaşar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Gençler Birliği’nin temel hedefinin her zaman sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapı kurmak olduğunu vurguladı:

“Biz, hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen, alt yapıdaki gençlerimize fırsatlar yaratmaya devam edeceğiz, gençlerimize inanıyoruz, onlara güveniyor ve fırsatlar yaratmaya devam ediyoruz”

Yılmabaşar, kulübün kısa vadeli başarılar yerine uzun vadeli bir vizyonla hareket ettiğini belirterek, altyapıdan yetişen oyuncuların kulübün geleceğini oluşturduğunu ifade etti:

“Gençler Birliği her zaman gençlerin kulübü olmuştur. Bugün altyapıdan üç oyuncumuzu A takıma kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu adımlar, gençlere ve geleceğe olan inancımızın göstergesidir."