Kahve Dünyası ana sponsorluğunda bu yıl 13.'sü düzenlenen Lefkoşa Maratonu’na katkı koyan tüm sponsorlara teşekkür plaketi ve belgeleri takdim edildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Spor Kulübü üyeleri Ceran Tunalı, Bülent Çıraklı, Çelen Çağansoy ve Yücel Hatay ile LTB Maraton organizasyon ekibi, sponsorlara teşekkürlerini iletmek üzere düzenlenen törende bir araya geldi.

HARMANCI: “GELECEK MARATONUN TARİHİ 25 EKİM 2026”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KKTC Atletizm Federasyonu’nun her yıl belediye ile birlikte olduğunu ve bu organizasyonun kurumsallaşmasında çok büyük katkıları olduğunu kaydederek önümüzdeki yıl için maraton tarihini 25 Ekim 2026 olarak açıkladı.

Harmancı: "Sportif anlamda da rekor kıran bir maratona imza attık.Maratonun sportif ruhunun yükseltilmesinde 3 yıldır sporcu kitlerinin sponsoru olan Puma’nın desteği değerlidir, bizimle birlikte oldukları için teşekkür ederiz.” Dedi.

Başkan Harmancı konuşmasının devamında ise “Bir ülkede engelsiz yaşam evinin varlığının eksikliğini ailesinde engelli ya da özel gereksinimli birey olmayan bir birey çok tahmin edemiyor. Özellikle ebeveynler kendilerinden sonra çocuklarına ne olacağına dair çok büyük bir kaygı ve endişe duyuyorlar. Bu nedenle Güliz Kaner'in ortaya koyduğu çaba çok önemlidir, örnek olmalıdır. Bu maratonda da aile olmanın da varlığını çok güzel hissettik. Kahve Dünyası aslında ilk defa ana sponsorumuz oldu ve onlarla birlikte gerçekten büyük bir dayanışma içerisinde çok verimli çalıştık. Ortaya çok büyük bir emek koydular. Çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MAYDON “LTB İLE ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTIK”

KKTC Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Hasan Maydon ise LTB ile her zaman işbirliği içinde sosyal etkinlik projelerinde birlikte hareket ettiklerini ve çok iyi bir katılımın olduğu çok güzel bir etkinliğe birlikte imza attıklarını vurguladı. Maydon: “Federasyon olarak bizler de maratona katkı koyabildiysek ne mutlu bize. Bu organizasyonda emeğimiz geçtiği için gururluyuz. Bir kez daha emeği geçen herkesi kutlarız” dedi.

KANER: “MARATONDAN ELDE EDİLEN GELİR İLE MAALESEF BU KOMPLEKS TAMAMLANMAZ”

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner de emeği geçen herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasını süreçte yaşadıkları zorlukları anlatarak sürdürdü. Kaner: “Böyle büyük projelerde devlet desteği olmazsa hiçbir özel girişimci bunun altında kalkamaz ama biz yılmadık ve 1. ve 2. Etabı bitirdik, şimdi sıra 3. Etap işi olan spor kompleksine geldik. Sadece Maratondan elde edilen gelir ile bu kompleks tamamlamak mümkün olmaz. Devletin de geri kalan kısmı konusunda destek olması gerekir."

TOPAL: “ÇOK GÜZEL BİR EKİP ÇALIŞMASIYLA HARİKA BİR ORGANİZASYON ORTAYA ÇIKTI”

Kahve Dünyası Direktörü Servet Topal ise yaptığı konuşmada, Lefkoşa Maratonu’nun ana sponsorluğunu üstlenmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Maratondan elde edilecek gelirin, Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Spor Kompleksi yapılması amacıyla kullanılacak olmasının son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Topal, organizasyona emek veren herkese teşekkür ederek, “Herkesin emeğine sağlık. Çok güzel bir ekip çalışmasıyla harika bir organizasyon ortaya çıktı.” dedi.

PLAKET VE TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Ana sponsor Kahve Dünyası Direktörleri Servet Topal ile Göksel Topal, Engelsiz Yaşımı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner, Airtech Ltd. (Puma) Genel Müdürü Serkan Alicik, 4.5G Sponsoru KKTCell Genel Müdür Yardımcısı (Kuzey Kıbrıs Turkcell) Deniz Mungan Sonuç, Pro Temizlik Direktörü Çağan Alganer, Radyo Juke Direktörü Yüce Ertanın, Trucks Trading adına Gaye Göktaş, Saydam & Co Direktörü Mehmet Saydam, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği adına Kamil Bayraklı'ya teşekkür plaketi ve belgeleri Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner tarafından verildi.