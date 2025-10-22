Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı Kupası Kırış şampiyonası 21 Ekim 2025 Salı günü yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Federasyonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR SONUÇLARI
1. Katagori : 1. Melek Ünver
2. Katagori : 1. Melisa Türkmen
3. Katagori : 1. Elif Yaranoğlu
4. Katagori : 1. Selin Tüfekçi
ERKEKLER SONUÇLARI
1. Katagori : 1. Yaman Doruk Durmaz
2. Katagori: 1. Mustafa Kemal Çağlar
3. Katagori: 1. Ali Kencebay
4. Katagori: 1. Haydar Emir Görgülü
5. Katagori: 1. Nesim Can Tosun
6. Katagori: 1. Michael Tobickyk
7. Katagori: 1. Süleyman Mivedov
8. Katagori: 1. Ali Altay Çeliköz
9. Katagori: 1. Mete Bozlar