Formula 1 dünyası, 2026 yılı itibariyle kapılarını yepyeni bir çağa açacak. Pistte hem daha çevreci hem de rekabeti kızıştıran değişiklikler hayata geçecek.

Yeni nesil araçların kalbinde, elektrik gücü tam 3 katına çıkarılmış motorlar olacak. Sürdürülebilir yakıtlar kullanılarak çevre dostu teknoloji de ön plana çıkacak.

Yarış heyecanını arttırmak adına pilotların sürüş esnasında kanat açılarını değiştirebileceği ''aktif aerodinamik'' sistemi kullanılacak. Ayrıca, öndeki rakibi yakalamayı kolaylaştıran özel bir geçiş moduda devreye girecek.

Sürücülere adeta video oyunlarını aratmayacak şekilde, batarya doluyken anlık maksimum güç sağlayan bir ''BOOST'' düğmesi gibi stratejik yeni imkanlar veriliyor. Araçlar pistte daha kıvrak olabilmek için biraz kısalacak, lastikler de daralacak. Böylece yol tutuş mantığı değiştirilerek, pilotajın önemi arttırılacak.

2026 sezonu, hem teknolojinin zirve yaptığı hem de pist üstü rekabetin daha yakın geçtiği bir Formula 1 Dünya Şampiyonası deneyimi vadediyor.