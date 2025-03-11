6 Şubat 2023 Depremi'nde Adıyaman’da hayatını kaybeden; KTMMOB’ye bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası’nda yöneticilik, KTMMOB 53. ve 54. Dönem Yönetim Kurulu üyesi, 54/2. Dönem Genel Sekreteri Evren Çavdır adına; eşi, kızı, öğrenciler, öğretmenler ile velilerden oluşan ve “Şampiyon Melekler” olarak isimlendirilen kafilenin anısını ve adını yaşatmak ve bu trajik olayın unutulmaması için Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Lefkoşa Satranç Derneği’nin (LSD) ortaklaşa düzenlediği Evren Çavdır II. Geleneksel Anı Satranç Turnuvası, Acapulco Resort Hotel’de gerçekleştirildi.

SERAN AYSAL: “BİZLER İÇİN HER ZAMAN AYNI ŞEKİLDE ANILMAYA VE HATIRLANMAYA DEVAM EDİLECEKTİR”

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal turnuvada yaptığı konuşmada, Evren Çavdır’ın KTMMOB çatısı altında çok sayıda mücadelede yer aldığını vurgulayarak, “Yegane değerlerimizden biriydi. Hem Birliğimizi hem de Bilgisayar Mühendisleri Odası’nı en iyi şekilde temsil etmiş bir değerimizdir. Bizler için her zaman aynı şekilde anılmaya hatırlanmaya devam edilecektir” dedi.

TURNUVA ÜLKENİN HER BÖLGESİNDEN SPORCULAR KATILDI

Şampiyon Melekler başta olmak üzere 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunun ardından, turnuvanın başında KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, KTMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Çelik ve LSD Başkanı Haluk Ramon Serhun kısa birer konuşma yaparak, oyunculara katılımlarından dolayı teşekkür ederek başarılar dilediler.

Turnuvanın açılış hamlesini KTMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Çelik ve LSD Başkanı Haluk Ramon Serhun yapması ile maçlar başladı. Ülkenin her bölgesinden sporcuların katıldığı turnuva, dokuz yaş ve üzeri lisanslı ve lisansız halka açık olarak gün boyu devam etti. Dokuz tur şeklinde hızlı turnuva olarak gerçekleştirilen turnuvada maçların öğleden sonra bitmesi ile dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi için Ödül Töreni düzenlendi.

EVREN ÇAVDIR II. GELENEKSEL ANI SATRANÇ TURNUVASI’NDA ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından ödüllerin takdimine geçildi. En yüksek puanı alan ilk beş kişiye ödül verilen turnuvada, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 yaş kategorilerinde ilk üçe girenler yanında, Özel Teşvik Ödülü, KTMMOB Özel Ödülü, Veteran Özel Ödülü de verildi.

Turnuvada 1. olan Kemal Yıldırım’a ödülünü, Evren Çavdır’ın babası Yusuf Çavdır ve KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal,

2. ⁠olan Ahmet Paşa’ya ödülünü Gazimağusa Belediyesi Başkanı ve Evren Çavdır'ın Dayısı Süleyman Uluçay,

3. olan ⁠Hüseyin Sertbay’a ödülünü Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Mert Taşkın,

4. olan ⁠Gökhan Şeker’e ödülünü CTP Milletvekili ve Evren Çavdır'ın Dayısı Teberrüken Uluçay,

5. olan ⁠Arda Köle’ye ödülünü LSD Başkanı Haluk Ramon Serhun,

KTMMOB Özel Ödülü’nü kazanan Nejat Kıraçoğlu’na ödülünü KTMMOB 55. Dönem Genel Başkanı Tunç Adanır, Veteran Özel Ödülü’nü kazanan Haluk Ramon Serhun’a ödülünü Evren Çavdır’ın dayısı Hasan Uluçay takdim ederken, Özel Teşvik Ödülü’ne Dipkarpaz Kültür Evi Satranç Ekibi layık görülerek, Ekibin Öğretim Görevlisi Cafer Yanaşoğlu’na ödül takdim edildi.

9 Yaş Kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Toycan takdim etti.

1. - Aziz Haklıgil

2. - Hasan Erk

3. - Gale Sel

10 Yaş Kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini KTMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Togan Çakmak takdim etti.

1. - Arkın Köle

2. - Şenol Soyal

3. - Atlas Ersoy

11 Yaş Kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini KTMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Celal Devrim Önen takdim etti.

1. - Çınar Tüzünkan

2. - Boran Özdoğan

3. - Zen Arıkbuka

12 Yaş Kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini LSD Yönetim Kurulu Üyesi Necat Yazman takdim etti.

1. - Martin Lenoks

2. - Reyhan Arslan

3. - Demir Cengiz

13 Yaş Kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini KTMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Çelik takdim etti.

1. - Amir Ali Amantaev

2. - Halid Arda Aydın

3. - Barış Bahriyeli

14 Yaş Kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini KTMMOB Genel Sekreteri Türker Aktaç takdim etti.

1. - Mustafa Kemal Ata Aydın

2. - Baran Bulancak

3. - Baran Alkan