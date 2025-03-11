TUBORG Süper Lig’inde ikinci yarının ilk maçları pazartesi akşamı oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi. Namağlup lider konumunda olan Minareliköy Spor Kulübü deplasmanda Gönyeli Spor Kulübü ile karşılaştı. 4 adet en yüksek sayı’nın (180) atıldığı maçta, Minareliköy Spor Kulübü 13-3 galip gelerek liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Kaptan Cemal Gingi’nin ikinci yarı oyuna girmesine rağmen 13 ok finiş vebir adet 180 atarak klasını göstermiş oldu.

Averaj ile ikinci sırada olan Gönyeli Darts Birliği, deplasmanda bir diğer Göneli takımı Gönyeli Avcılık Kulübü ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Gönyeli Darts Birliği, karşılaşmadan 12-4 galip gelerek ikinci sıradaki yerini korudu. Karşılaşmada Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübünün kaptanı Mustafa Behlül iki adet 180 ve 138 sayısından finiş yaparak maçın yıldızı oldu.

Gecenin bir diğer karşılaşmasında, Beyarmudu Belediyesi ile Fota Darts Derneği karşılaştı. Çekişmeli geçen maçta gülen taraf 9-7’lik skor ile deplasman ekibi Fota Darts Derneği oldu.

Gecenin son maçı ve aynı zamanda alt sıraları ilgilendiren ve birinci lige düşme tehlikesi geçiren iki takımın karşılaşmasında, Cihangir Spor Kulübü ile Alsancak Yeşilova Spor Kulübü karşılaştı. Maçı 10-6 galip gelen Alsancak ekibi puanını 6’ya çıkarttı. Alsancak ekibinde Savaş Tay disiplinsiz tavırları nedeniyle maçın hakemi Tahir Çaltinoğlu tarafından sarı kart gördü.

2024/2025 TUBORG SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M + - Avg P

Minareliköy S.K. 10 10 0 0 128 32 96 30

Gönyeli Darts Birliği 10 8 1 1 122 38 84 25

Gönyeli Avcılık At. Kulübü 10 7 1 2 95 65 30 22

Fota Darts Derneği 10 7 0 3 87 73 14 21

Beyarmudu Belediyesi 9 3 0 6 55 89 -34 9

Cihangir S.K. 10 2 1 7 58 102 -44 7

Güzelyurt Darts Birliği 9 2 0 7 54 90 -36 6

Alsancak Y. S.K. 10 2 0 8 55 105 -50 6

Gönyeli Spor Kulübü 10 1 1 8 50 110 -60 4

Beyarmudu Belediyesi - Fota Darts Derneği : 7 - 9

Gönyeli Avcılık At. Kulübü - Gönyeli Darts Birliği : 4 - 12

Gönyeli Spor Kulübü - Minareliköy S.K. : 3 - 13

Cihangir S.K. - Alsancak Y. S.K. : 6 - 10

Güzelyurt Darts Birliği - BAY