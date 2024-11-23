Stadyum: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Halil Canaloğlu, Serkan Özdenkci

Hamitköy: Nedim, Salih Adakan, Mehmetali, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Sinan, Emre Uysal (90.Dk Emre Ateş), Altan (90.Dk Hasan Karahüseyin), Mehmet Yapıcıel (85.Dk David), Anıl, Cuma

Geçitkale: Mustafa Talay, İrfan (65.Dk Egit), Burçin (27.Dk Andreas), Ahmet Avcı, Derviş, Cenkay, Hüseyin Yeşilbaş (55.Dk Rifat), Mehmet Çavuş, Abdurrahman, Emre Çam, Baran (55.Dk Sezer)

Goller: 33 ve 90.Dk Emre Uysal (Hamitköy)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nun onuncu haftamaçında Hamitköy ŞHSK, Geçitkale GSK’yı konuk etti.

Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan ve Zekai Töre’nin yönettiği Hamitköy ŞHSK – Geçitkale GSK maçı dengeli başlarken, dakikalar ilerledikçe Hamitköy oyunda etkisini artırdı. Hamitköy 33. dakikada Emre Uysal ile 1 – 0 öne geçti.1 – 0’dan sonra 2’si Sinan ile 3 net pozisyonu değerlendiremeyenHamitköy, müthiş kurtarışlar yapan kaleci Mustafa Talay’ı geçemedi. Geçitkale ise İrfan Boşnak’ın kafa vuruşlarından gol üretemeyince devre 1 – 0 sona erdi.

İkinci devrede Hamitköy daha kontrollü oynarken, Geçitkale’ye fazla pozisyon vermedi. Sinan 1 net pozisyonda yine kaleci Mustafa Talay’ı geçemezken, son bölümde Hamitköy kalecisi Nedim de başaşrılı kurtarışlar yaptı.

Maçta son sözü söyleyen de Emre Uysal olurken, 90+9’da gelen gol ile Hamitköy maçı 2 – 0 kazandı.