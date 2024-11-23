“Azerbaycan yeniden tarih yazdı. Ülkemiz BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın (COP29) 29. oturumuna üst düzeyde ev sahipliği yaparak bir kez daha örnek oldu. Eminim dünya uzun bir süre COP29'u ve bu prestijli etkinliğin nasıl yüksek düzeyde gerçekleştiğini konuşacak”.

Bunu Orta Asya ve Güney Kafkasya İfade Özgürlüğü Ağı (CASCFEN) Başkanı ve Azerbaycan Basın Konseyi Kontrol ve Denetleme Komisyonu Sekreteri Onurlu Gazeteci Nadir Azeri dedi. Nadirt Azeri, Azerbaycan’ın BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın (COP29) 29. oturumuna ev sahipliği yapmasının büyük bir önem taşıdığını belirtti.

CASCFEN Başkanı, Azerbaycan sivil toplum kuruluşlarının bu uluslararası etkinlikte oldukça başarılı faaliyet sergilediğini söyledi. “Azerbaycan STK’larının COP29’da oldukça başarılı faaliyet sergilediğini düşünüyorum. Liderliğini yaptığım Orta Asya ve Güney Kafkasya İfade Özgürlüğü Ağı’nın da içinde bulunduğu Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Forumu’nun standı, COP29 boyunca çeşitli uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapdı. Bu stand, neredeyse bir dakika boyunca hiç boş kalmadı. Ayrıca diğer alanlardan temsilciler ve yabancı gazeteciler de bu stadı düzenli olarak ziyaret etdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajans’nın və Ajansın öncülüğündeki Azerbaycan STK’larının bu konuda da başarılı faaliyet gösterdiğini düşünüyorum. Bu yönde bir örnek vermek istiyorum. Azerbaycan'ın girişimiyle ilk kez Küresel Güney STK Platformu oluşturuluyor. 15 Kasım'da COP29 sırasında Azerbaycan Ulusal STK Forumu'nun girişimiyle Bağlantısızlar Hareketi ülkelerinden STK'lar için Güney-Güney işbirliğine ilişkin uluslararası bir konferans düzenlendi ve konferansta bu konuda anlaşmaya varıldı. Konferansın sonunda Bağlantısızlar Hareketi ülkelerini temsil eden STK'lar, Güney-Güney işbirliği yoluyla iklim eylemini ilerletmede STK'ların rolüne ilişkin ortak bir deklarasyon metni üzerinde anlaşmaya vardı. Bildiri, COP29'a katılan tüm STK'ların imzasına açıldı.COP29'da temsil edilen sivil toplum üyelerine açık olan deklarasyonu 137 ülkeden toplam 1.023 STK temsilcisi ve kamu aktivisti imzaladı.Azerbaycan'ın STK tarihinde ilk kez dünya ülkelerinin yüzde 71'ini kapsayan bölgelerden sivil toplum kuruluşları, Azerbaycan'ın STK'larının girişimine desteklerini ifade etti”.

Nadir Azeri, COP29'un Türk dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının küresel konularda ortak tavır alma yeteneğini de ortaya koyduğunu söyledi: “COP29 kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye olan ve bu kuruluşta gözlemci statüsünde bulunan 8 ülkeden STK'lar, Yeşil Bölge'de ortak iklim girişimleri konulu bir forum düzenledi. Foruma Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'dan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Türk devletlerinin insan sermayesi konulu iklim girişimi forumu, Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşları Devlet Destek Ajansı tarafından düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı STÖ iletişim danışmanı Latif Akça'nın da konuştuğu forum, Türk dünyasından STK'ların küresel konularda bir araya gelmesi ve ortak konum ortaya konulması açısından bir ilk olma özelliğini taşıyor.”