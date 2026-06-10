KKTC Cimnastik Federasyonu’na bağlı kulüplerden cimnastikçiler, Polis Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Polis Halk Koşusu’nda yer alarak, etkinliğe renk katılar.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu etkinliğe katılım ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Polis Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Polis Halk Koşusu’nda yer alarak etkinliğe renk katan çocuklarımızı gönülden kutlarım.

KKTC Cimnastik Federasyonu olarak, çocuklarımızın sporla iç içe büyümesini sağlayan bu anlamlı organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyduk. Koşuya katılan ve gösterileriyle büyük beğeni toplayan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüplerimizi tebrik ederim.

Ada Cimnastik Kulübü, Akçay Cimnastik Kulübü, Lefkoşa Cimnastik Kulübü ve Mesarya Yıldızları Cimnastik kulüplerimizi ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”