Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig'de 28. Hafta maçında Hamitköy, Yılmazköy’ü konuk etti.

Göçmenköy Stadında oynanan Hamitköy – Yılmazköy maçını İsmail Ercan yönetti. Hamitköy’ün kaçırdığı pozisyonlar sonrasında Yılmazköy, Süleyman Şeb’in 2 güzel golüyle 2 – 0 öne geçti. Rahat oynayan Yılmazköy, Alp Gazi ve Hasan Çakır ile de goller bulurken, skor 0 – 4 oldu. Hamitköy’den Mustafa Sevim, ilk devrenin skorunu belirledi. 1 – 4

İkinci devrede tempo düşerken, son bölümde hareketlenen Yılmazköy, Yunus Emre ve Süleyman Şeb ile goller buldu. 1 – 6 Mustafa Sevim, maçın skorunu belirledi. 2 – 6

Hamitköy, kötü başladığı 2025-2026 sezonunun tamamlanmasına 2 hafta kala, 27 yıl sonra BTM Birinci Lige düştü.

Kaplıca Karadeniz 61 takımı da geçtiğimiz hafta BTM 1. Lige düşen ilk takım olmuştu.

