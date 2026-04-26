GG şampiyonluğa yürüyor
İçeriği Görüntüle

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig'de 28. Hafta maçında Hamitköy, Yılmazköy’ü konuk etti.

Göçmenköy Stadında oynanan Hamitköy – Yılmazköy maçını İsmail Ercan yönetti. Hamitköy’ün kaçırdığı pozisyonlar sonrasında Yılmazköy, Süleyman Şeb’in 2 güzel golüyle 2 – 0 öne geçti. Rahat oynayan Yılmazköy, Alp Gazi ve Hasan Çakır ile de goller bulurken, skor 0 – 4 oldu. Hamitköy’den Mustafa Sevim, ilk devrenin skorunu belirledi. 1 – 4

İkinci devrede tempo düşerken, son bölümde hareketlenen Yılmazköy, Yunus Emre ve Süleyman Şeb ile goller buldu. 1 – 6 Mustafa Sevim, maçın skorunu belirledi. 2 – 6

Hamitköy, kötü başladığı 2025-2026 sezonunun tamamlanmasına 2 hafta kala, 27 yıl sonra BTM Birinci Lige düştü.

Kaplıca Karadeniz 61 takımı da geçtiğimiz hafta BTM 1. Lige düşen ilk takım olmuştu.

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Baf Ülkü Yurdu

28

17

5

6

52

33

19

56

2.

Aslanköy GSD

28

16

6

6

64

24

40

54

3.

Değirmenlik SK

28

15

7

6

58

30

28

52

4.

DND L. Gençler Birliği SK

28

14

9

5

51

32

19

51

5.

Lapta TBSK

28

13

9

6

42

22

20

48

6.

M. Hacıali Yılmazköy SK

28

12

11

5

46

38

8

47

7.

Düzkaya KOSK

28

12

8

8

50

37

13

44

8.

Göçmenköy İYSK

28

11

5

12

44

40

4

38

9.

Türk Ocağı Limasol SK

28

10

7

11

37

44

-7

37

10.

Atoll Kozanköy KSK

28

11

3

14

38

46

-8

36

11.

Maraş GSK

28

10

5

13

53

62

-9

35

12.

Yalova SK

28

8

9

11

23

30

-7

33

13.

Binatlı YSK

28

7

9

12

38

46

-8

30

14.

Serveroğlu Geçitkale GSK

28

7

6

15

35

52

-17

27

15.

Hamitköy ŞHSK

28

5

3

20

33

74

-41

18

16.

Kaplıca Karadeniz 61 SK

28

4

2

22

25

79

-54

14