Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde dün oynanması gereken Çetinkaya- Cortado Adaspor, hakemlerin salona Polis gelmemesi nedeniyle ertelendi. Başhakem Tugay Yazgan salonda Polis olmadığı nedeniyle 30 dakika bekleyerek maçı erteleme düdüğünü çalarak salondan ayrıldı. Polis yetkilileri ise 19.32’de gelmelerine rağmen hakemlerin salondan ayrılmaları nedeniyle maç yapılamadı.

Beşerler: Masraf yaptık maç oynanmadı

Öte yandan maça Gazimağusa’dan gelen Cortada Adaspor ise isyan etti. Kulüp başkanı Ercan Beşerler isyan ederek buraya 8 bin TL otobüs parası vererek geldiklerini ve bu olayla karşı karşıya kaldıklarını açıkladı ve masraflarını kim ödeyeceğini beklediklerini sözlerine ekledi.