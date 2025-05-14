63. Ziraat Türkiye Kupası sahibini buldu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Galatasaray karşılaştı.

Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, dev kupayı müzesine götürdü.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan dev maçta Galatasaray golü erken buldu. Mücadeleye baskılı başlayan sarı-kırmızlı ekip, 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 1-0 öne geçti.

Bordo mavililerde 45. dakikada sakatlanan ve devam edemeyen Arseniy Batagov'un yerine John Lundstram oyuna girdi.

Dev finalin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı

Sarı-kırmızlı ekip ikinci yarıya adeta golle başladı. Galatasaray yıldız oyuncusu Victor Osimhen'le 46. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Servisler Yunus'tan goller Osimhen'den

63. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen, skoru 3-0 yaptı. Önceki 2 golde olduğu gibi bu golde de asisti yapan isim Yunus Akgün oldu.

Kalan sürede başka gol olmadı ve finali 3-0 kazanan Galatasaray, 19. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

İlk kupa tamam, sıra ikincisinde

5 sezon sonra Türkiye Kupası'nı kaldıran Galatasaray, sezonu çifte kupayla kapatmaya 1 uzakta. Sarı-kırmızılı ekip, Bellona Kayserispor maçından 1 puan çıkarması durmunda Trendyol Süper Lig'de de şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Trabzonspor'un Avrupa hayali de suya düştü

Kupayı kaptıran Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma biletini alma şansını da kullanamamış oldu.

Okan Buruk 12. yılda 11. kupasını aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerindeki ikinci kez Türkiye Kupası'nı kazandı.

Daha önce 2017-2018 sezonunda Akhisarspor'un başında kupada mutlu sona ulaşan Buruk, bu sezonu çifte kupayla kapatırsa 12 yıllık teknik direktörlük kariyerine 7 kupa zaferi sığdıracak.