Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) Başkanı Hakan Muhtaroğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1. Ligi’nin tamamlanmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Muhtaroğlu, sezonun büyük bir heyecan ve rekabet içinde geride bırakıldığını belirterek şampiyon olan Çello Dikmen Gücü SK, Karaoğlanoğlu SK ve Play-Off şampiyonu Akdoğan SK’yı tebrik etti.

Açıklamada, hakemler, gözlemciler ve saha komiserlerinin sezon boyunca ciddi ekonomik zorluklar yaşadığı vurgulandı. Hakem ücretleri ve yol giderleri konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Muhtaroğlu, bazı görevlerin kişisel imkânlarla yerine getirildiğini ifade etti.

Muhtaroğlu, hakemlerin maçlara kendi ulaşım masraflarını karşılayarak çıktığını belirterek, bu durumun sürdürülebilir olmadığını dile getirdi. Tüm zorluklara rağmen sezonun aksama yaşanmadan tamamlandığını da vurguladı.

Ancak gelinen noktada durumun kritik bir aşamaya geldiğini ifade eden Muhtaroğlu, Mayıs ayında başlaması planlanan BTM 2. Lig öncesinde hakemlerin mevcut şartlarda görev yapmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Açıklamada, “Hakemler, gözlemciler ve saha komiserlerinin mevcut ekonomik şartlarda bu yükü daha fazla taşıması mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

KTFHGD, ilgili tüm futbol paydaşlarına çağrıda bulunarak sorunlara acil çözüm üretilmesini istedi.