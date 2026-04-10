Merit Oteller Grubu’nun ana sponsorluğunda, Marmara Üniversitesi Su Altı Sporları Kulübü
tarafından düzenlenen “VIII. Derin Akıntı Sempozyumu” İstanbul’da gerçekleşti. Alanında
uzman isimlerin konuk olduğu sempozyuma, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon
Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Sürdürülebilirlik ve Deniz Kaplumbağaları:
Rehabilitasyon Merkezimizin Rolü” başlıklı sunumu ile katıldı.
Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen sempozyumda dalış dünyasının önde gelen isimleri
ile bir araya gelen Silem Sargın Kara, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon
Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sargın Kara, profesyonel dalışçılarla, dalış
sırasında yardıma ihtiyaç duyan bir deniz kaplumbağasıyla karşılaşılması durumunda
izlenmesi gereken doğru yaklaşımlar üzerine detaylı bilgiler paylaşarak verimli bir söyleşi
gerçekleştirdi.
Merit Otelleri olarak bu değerli sempozyuma üç yıldır sponsorluklarının devam ettiğini dile
getiren Sargın Kara, “Su altı dünyasına gönül veren katılımcıların, deniz kaplumbağalarına
gösterdikleri ilgi ve yardım konusunda iş birliğine açık olmaları bizleri son derece mutlu etti.
Sempozyumun yoğun bir katılımla gerçekleşmesi ve ilgili bir dinleyici kitlesine hitap etme
fırsatı bulmamız bizleri ayrıca memnun etti. Bu anlamlı sempozyumu organize eden Marmara
Üniversitesi Su Altı Sporları Kulübü’ne, bilgi ve birikimlerini genç kuşaklara aktaran değerli
konuşmacılara ve dinleyicilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.