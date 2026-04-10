Merit Oteller Grubu’nun ana sponsorluğunda, Marmara Üniversitesi Su Altı Sporları Kulübü

tarafından düzenlenen “VIII. Derin Akıntı Sempozyumu” İstanbul’da gerçekleşti. Alanında

uzman isimlerin konuk olduğu sempozyuma, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon

Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Sürdürülebilirlik ve Deniz Kaplumbağaları:

Rehabilitasyon Merkezimizin Rolü” başlıklı sunumu ile katıldı.

Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen sempozyumda dalış dünyasının önde gelen isimleri

ile bir araya gelen Silem Sargın Kara, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon

Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sargın Kara, profesyonel dalışçılarla, dalış

sırasında yardıma ihtiyaç duyan bir deniz kaplumbağasıyla karşılaşılması durumunda

izlenmesi gereken doğru yaklaşımlar üzerine detaylı bilgiler paylaşarak verimli bir söyleşi

gerçekleştirdi.



Sargın Kara: “Su altı dünyasına gönül veren katılımcıların, deniz kaplumbağalarına

gösterdikleri ilgi ve yardım konusunda iş birliğine açık olmaları bizleri son derece mutlu

etti.”

Merit Otelleri olarak bu değerli sempozyuma üç yıldır sponsorluklarının devam ettiğini dile

getiren Sargın Kara, “Su altı dünyasına gönül veren katılımcıların, deniz kaplumbağalarına

gösterdikleri ilgi ve yardım konusunda iş birliğine açık olmaları bizleri son derece mutlu etti.

Sempozyumun yoğun bir katılımla gerçekleşmesi ve ilgili bir dinleyici kitlesine hitap etme

fırsatı bulmamız bizleri ayrıca memnun etti. Bu anlamlı sempozyumu organize eden Marmara

Üniversitesi Su Altı Sporları Kulübü’ne, bilgi ve birikimlerini genç kuşaklara aktaran değerli

konuşmacılara ve dinleyicilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.