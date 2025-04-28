İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen 20. Uluslararası Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu koşuldu. Dünyanın en iyi 11 "Gold Label" yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde gerçekleştirildi.

Türkiye Genelinde Birincilik Hakan Tazegül’ün

20. Uluslararası Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül 44-49 yaş grubunda en iyi derecesiyle Türkiye genelinde birinci oldu. 20. Uluslararası Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, 21 kilometrelik parkurda 580 atletin katılımı ile gerçekleştirildi. 20. Uluslararası Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonunda başarılı sporcumuz Hakan Tazgül, 1 saat 11 dakika, 55 saniye ile en iyi dereceyle Türkiye genelinde birinci oldu. Masterler Türkiye rekoru 1 saat, 11 dakika 53 saniye olan rekora Hakan Tazegül yoğun hava şartları ve aşırı rüzgara rağmen 1 saat 11 dakika, 55 saniyede koşarak, 2 saniyeyle Türkiye Masterler rekorunu kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.

40-44 Yaş Gurubunda Eser Kurt Birinci

20. Uluslararası Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonunda yarışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başarılı sporcumuz Eser Kurt ise 40-44 yaş gurubunda 1 saat, 14 dakika, 2 saniyelik derecesiyle yaş gurubunda genelde üçüncü, Türkler yaş gurubunda ise birinci oldu.

Diğer başarılı sporcumuz Necat Çapun da 1 saat, 16 dakika, 56 saniyelik derecesiyle 40-44 yaş grubunda genelde altıncı, Türkler yaş grubunda dördüncü olarak yarışmayı tamamladı.

Hakan Tazegül İddialı

Türkiye Kulüplerarası Yarı Maraton Şampiyonası Finali 18 Mayıs 2025 Pazar günü Konya'daki Uluslararası Konya Yarı Maratonu içerisinde yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Ordu Milli Takımı adına yarışacak olan Hakan Tazegül iddialı bir şekilde yarışmaya hazırlanarak Masterler Türkiye rekorunu kırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.