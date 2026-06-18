KKTC Atletizm Federasyonu U14 kafilesi, 19-20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Aycan Önel U14 Türkiye Şampiyonası için Kütahya’ya gitti.

Maya Küçükakçalı (Yüksek atlama), Sahil Doğa Karadayı (60 metre), Azade Osmanoğlu (Yüksek atlama), Beren Orundalı (60 metre – 200 metre), Deren Orundalı (Uzun atlama – 60 metre), Melisa Sadıkoğlu (60 metre – 200 metre), Lavin Terzioğlu (60 metre – 200 metre), Azra Avcı (Yüksek atlama – Uzun atlama), Elif Akgün (60 metre), Anisa Göçen (60 metre – 200 metre), Eymen Tak (1000 metre), Ege Işık (Yüksek atlama), Doran Veysioğlu (1000 metre), Aras Kahvecioğluları (60 metre – Yüksek atlama), Utku Yıldırım (60 metre – Uzun atlama), Yusuf Dayanıklı (Yüksek atlama – 60 metre), Mahmut Yusuf Tekinay (60 metre – 200 metre), Mehmet Alp Çakır (1000 metre – 600 metre) şampiyonada kürsü hedefiyle yarışacaklar.

Başkanlığını Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Fikriye İyican’ın yaptığı kafilede antrenörler Ersin Doğaç, Tuncay İbrahimzade, Talat Şentürk, Mehmet Şimşekatan, Artam Diren, Mehmet Baykent ve Meliz Baykent sporculara eşlik ediyor.