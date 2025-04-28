Galatasaray'ın sezon başladıktan sonra Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen attığı gollerle takımını Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zirveye taşıyor.

Son olarak Eyüpspor maçında ağları sarsan Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon 36 maçta 31 gol attı ve 8 asist yaptı.

Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılması beklenen Victor Osimhen, ayrılmadan kulüp tarihine geçebilir.

Trendyol Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final oynayacak Galatasaray'da Victor Osimhen 4 gol daha atarsa kulüp tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.

Osimhen gol rekorunu kırarsa Jardel'i geçmiş olacak. Jardel'in ardından Galatasaray'da bir sezonda en çok gol atan futbolcular 32 gol ile Icardi ve Gomis.

Osimhen kalan maçlarda 5 gol katkısı yaparsa Alex de Souza'ya ait bir sezonda en çok olan bir sezonda en çok gol katkısı verme rekorunu da egale edecek. Yıldız futbolcu bu sezon 31 gol atarken, 8 asist yaptı.