Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve her yıl A2 liglerinin şampiyonlarının karşılaştığı Ahmed Sami Topcan Kupası dün akşam oynandı.

Kupada A2 Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Dumlupınar Türk Spor Kulübü ile A2 Birinci Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyen Mustafa Hacıali Yılmazköy takımları Atatürk Stadı’nda kozlarını paylaştı.

Şahin Coşkun’un orta hakemliğini yaptığı mücadelede Dumlupınar takımı birçok gol pozisyonunu değerlendiremezken 3 topu da direkten döndü. İlk devresi 0 – 0 tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresinde goller geldi.

Dk.74 Dumlupınar’ın sol kanattan gelişen atağında Alihan’ın ortasında Ege’nin kafa vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 1- 0

Dk. 90 Yılmazköy atağında Dumlupınar ceza sahasında Ahmet’in düşürülmesi sonucunda kazanılan penaltıyı Taylan Denizci gole çevirdi. 1-1

Maçın 90 dakikası 1- 1 tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlarında Dumlupınar 3 penaltıyı gole çevirirken, M. Hacıali Yılmazköy 4 penaltıyı gole çevirerek 2025-26 sezonu Ahmet Sami Topcan Kupası’nın sahibi oldu.