Rum polisi ile Ağrotur İngiliz Üsleri polisinin Limasol’a bağlı “Trahoni’de” (Trahon-Kayakale) geçen çarşamba günü düzenlediği bir operasyon sonucunda 28 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un tasarrufunda 23 kilo hint keneviri ve bir dizi başka madde ele geçirildiği haber verildi.

Şahsın göz altına alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, yapılan operasyonda 23 kilo hint keneviri, kokain olduğuna inanılan 250 gram uyuşturucu madde ve 26 gram metamfitamin ele geçirildiğini belirtti.

Olayla ilgisi bulunduğu düşünülen iki araca da incelenmek üzere el konduğunu yazan gazete, polisin araştırmalarının sürdüğünü ve şahsın pazartesi günü yeniden mahkemeye çıkarılacağını ekledi.