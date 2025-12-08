Rum basını BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in önceki gün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, önceki gün de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından artık dikkatlerin, 11 Aralık’ta gerçekleşecek üçlü görüşmeye çevrildiğine dikkat çekti.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros, perşembe günü gerçekleşecek Erhürman-Hristodulidis-Holguin görüşmesinin Kıbrıs sorunundaki çabaların bundan sonraki süreci açısından belirleyici olacağını, Holguin’in her iki liderden de sonuç almayı beklediğini yazdı.

Gazete, Holguin’in Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada “liderler, ilerlemeyi başarabilirlerse toplumun liderleri bu yönde desteklemesi gerektiğini, oldukça iyimser olduğunu” belirterek “11’indeki görüşme nasıl geçecek göreceğiz” dediğini aktardı.

“11 Aralık’taki üçlü görüşmeyi beklediğini” belirten Hristodulidis’in ise “özlü çalışmaya başlamaya ve bundan sonra atılacak adımları görüşmeye hazır olduğunu” söylediğini yazdı.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Holguin-Hristodulidis görüşmesinde hem müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle ilgili öze dair konuların hem de Güven Yaratıcı Önlemlerin ele alındığını söyledi. Ana konunun 11 Aralık’ta gerçekleşecek üçlü görüşme olduğuna işaret eden Letimbiotis, Rum tarafının, bu görüşmenin müzakerelerin yeniden başlaması için referans olarak işlemesini umduğunu kaydetti.

Letimbiotis, Rum tarafının, müzakerelerin koptuğu yerden yeniden başlaması hedefiyle çoklu görüşmenin (gayriresmi genişletilmiş görüşme) mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiği görüşünde olduğunu söyledi.

“HRİSTODULİDİS ERHÜRMAN’IN 4 MADDESİ DE DAHİL BÜTÜN MESELELERE CEVAP VERMEYE HAZIR”

Hristodulidis’in tamamen hazır olduğunu, Erhürman’ın önerdiği 4 madde de dahil, bütün meselelere verilecek cevabı bunduğunu söyleyen Letimbiotis, bu görüşmelerin perşembe günü Holguin’in huzurunda gerçekleşeceğini, “müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması hedeflerinin değişmediğini” belirtti.

Gazetecilerin, üçlü görüşme öncesinde somut öneriler yapılıp yapılmadığı sorusuna karşılık “Gerek müzakerelerin yeniden başlaması hedefinin özüne gerek çoklu konferansın ön hazırlıkları ve Güven Yaratıcı Önlemlere dair çok somut görüşme oldu.” dedi.

Letimbiotis, Holguin’in dile getirdiği iyimserlik sorulduğunda “Sebeplerini yorumlayamam ama bu iyimserliğin diyalog masasında öze dönüşmesini ve bunun en kısa sürede müzakere masasında olmasını diliyorum.” dedi. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın 10 maddelik önerilerine değinirken “Hepsi incelendi ancak kamuoyu önünde görüşülemez. Yapıcı ve etkin olması için perşembe günü Holguin’in huzurunda görüşülecek.” ifadesini kullandı.