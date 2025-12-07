Güney Kıbrıs’ta “Stratego” şirketi tarafından 27 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir anket DİSİ’yi birinci parti olarak gösterirken, Fitidas Panayotu’nun partisini “belirleyici parti” konumunda gösterdi.

Kathimerini gazetesi, 2026 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen geniş bir ankete yer verdi.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 20,4’ü DİSİ, yüzde 19,3’ü AKEL ve yüzde 14,2’si ELAM’ı desteklediklerini belirtirken, ALMA partisi yüzde 8,7, “Şimdi Demokrasi” partisi yüzde 8 ve DİKO ise yüzde 7’lik oranda destek aldı.

Diğer partilerin oranları ise yüzde 2 civarı ve altında seyrederken, henüz karar vermediğini belirtenlerin oranı yüzde 5,8 oldu.

Gazete, Fidias Panayotu’un “Şimdi Demokrasi Partisi"nin “desteyi yeniden karıştıran parti” olacak gibi göründüğü yorumunda da bulundu.

Haberinde siyasi liderlerin popülaritesine de yer veren gazete, ankete göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e yönelik “olumlu bakış açısının” yüzde 44, “olumsuz bakış açısının ise” yüzde 50 olduğunu aktardı.

Aynı unsurlar, Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu için yüzde 46 ile 44, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu için ise yüzde 37 ila 47 şeklinde aktarıldı.

- Erhürman’ın seçilmesi

Gazete, Tufan Erhürman’ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesi hakkındaki görüşlerinin de katılımcılar sorulduğunu, katılımcıların yüzde 40’ının Erhürman’ın seçilmesinin “Kıbrıs sorununda değerlendirilmesi gereken fırsatlar yarattığı” düşüncesini ortaya koyduklarını belirtirken katılımcıların yüzde 48’inin ise “Kıbrıs için, engellememiz gereken tehlikeler yaratıyor” görüşünü ortaya koyduklarını yazdı.

Katılımcıların yüzde 12’si ise bu soruya “bilmiyorum/yanıtlamıyorum” cevabını verdiler.

Gazete, katılımcılara ayrıca Kıbrıs sorununun çözümünde hangi çözüm modelini destekledikleri sorusunun da sorulduğunu, katılımcıların yüzde 36’sının “iki toplumlu iki kesimli federasyon”, yüzde 30’unun “üniter devlet”, yüzde 14’ünün “statükonun devamı”, yüzde 9’unun “iki devlet” ve yüzde 4’ünün “konfederasyon” yanıtını verdiğini, yüzde 7’lik kesimin ise “bilmiyorum-yanıtlamıyorum” cevabını seçtiğini aktardı.

- Sohbetlerin ana konusu pahalılık

Gazete, ankette yer alan bir diğer sorunun ise, “günlük hayatta en çok hangi konularda sohbet edildiği” sorusu olduğunu, verilen en popüler cevabın ise yüzde 50’yle “pahalılık-maaşlar” şekilde olduğun aktardı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 48’si bu soruya “ekonomi”, yüzde 27’si “Kıbrıs sorunu-dış politika”, yüzde 21’i “mülteciler”, yüzde 10’u “sosyal konular-sağlık-eğitim”, yüzde 5’i “uluslararası konular-AB konuları” ve yüzde 3’lük kesim ise “seçimler-hükümet ve partiler” yanıtını verdi.

Bir başka soruda ise; Rum hükümetinin çalışmalarından hiç memnun olmayanların oranı yüzde 32, az memnun olanların oranı yüzde 34, yeterince memnun olanların oranı yüzde 25 ve hiç memnun olmayanların oranı yüzde 9 olurken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “görevlerini yerine getirme şeklini onaylıyor musunuz?” şeklindeki bir soruya ise katılımcıların yüzde 56’sı “onaylamıyorum” yüzde 38’i ise “onaylıyorum” yanıtını verdi.

Gazete haberinde, söz konusu ankete ilişkin analizlere de geniş şekilde yer verdi.