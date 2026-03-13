Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7-8-10-11 Mart 2026 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. Kıbrıs Kupası, AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Nazar Bayraktar (China B. Gençlik Gücü), Sinan Uzun (M. Hacıali Yılmazköy)

3 Maç: Osman Oy (Aslanköy GSD)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç: Doğuş Civisilli (DND L. Gençler Birliği SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Sezer Artan (Lapta), Arda Avman (Karşıyaka SK), Bahadır Göçben (Göçmenköy), Enes Yıldız (Küçük Kaymaklı), Erencan Kalkan (Maraş), Gazi Çıra (Maraş), Görkem Büyükaşık (Yenicami), Güvenç Sakallıoğlu (Değirmenlik), Hasan Yanaroğlu (Türk Ocağı Limasol), Idrıs Ali Majaliwa (Düzkaya), Kaan Borova (Lapta), Kemal Can Bucak (Alsancak Yeşilova), Mehmet Bahattin Zaim (Binatlı), Mehmet Kuşçu (Türk Ocağı Limasol), Mehmet Yapıcıel (Hamitköy) Melih Rahman Nişancı (Yalova), Muhammed Sarı (Lapta), Necati Türk (S. Geçitkale), Orhan Kalaycı (Dumlupınar), Serdar Kavcı (Esentepe), Soner Dalka (Mormenekşe), Şüleyman Şeb (M. Hacıali Yılmazköy), Tahir Sovukoluk (Lapta), Yılmaz Demirkan (Aslanköy GSD)