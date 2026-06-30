2026 FIFA Dünya Kupası'nda (FIFA 2026) son 32 turu heyecanı devam ediyor. Fildişi Sahili ile Norveç, Dallas'ta karşı karşıya geldi.

Fildişi Sahili sahaya; Fofana, Doue, Kossounou, Agbadou, Konan, Kessie, Sangare, Oulai, Yan Diomande, Pepe, Bonny ilk 11'iyle çıktı.

Norveç ise maça; Nyland, Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Berg, Nusa, Sörloth, Haaland 11'iyle başladı.

Mücadele Norveç'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla Norveç, adını son 16 takım arasına yazdırdı. Fildişi Sahili ise organizasyona veda etti.

Norveç'in galibiyet gollerini; 39. dakikada Antonio Nusa ile 86'da Erling Haaland kaydetti. Fildişi Sahili'nin tek golü ise 74'te Amad Diallo Traore'den geldi.

Norveç, son 16 turunda Brezilya ile mücadele edecek.

Golcü oyuncu Haaland, Norveç formasıyla son 13 maçının tamamında gol attı. Haaland, Dünya Kupası'nda ise 5 gole ulaştı.