2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 turunda Almanya ile Paraguay karşılaştı.

Boston Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışlarında ise Almanya, Paraguay'a 4-3 yenilerek Dünya Kupası'na veda etti.

Karşılaşmada Paraguay'ın golünü Enciso kaydetti. Almanlar bu gole cevabı ikinci yarıda Havertz'le verdi.

Paraguay kalesini abluka altına alan Panzerler, Jonathan Tah ile golü buldu ancak VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıldı.

Penaltı atışlarında ise Paraguay kalecisi Orlando Gill kalesinde adeta devleşti. Gill, Almanya'nın iki penaltısında gole izin vermedi.

Sahadan 2-1'lik skorla ayrılan Paraguay adını son 16 turuna yazdırırken Almanya Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etti.