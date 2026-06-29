Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya karşı karşıya geldi.

Houstan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Brezilya 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Japonya, Sano ile öne geçti. Brezilya 62. dakikada Casemiro'nun golüyle skoru eşitledi.

Sambacılara galibiyeti getiren golü 90+6'da Martinelli attı.

Sahadan 2-1 galip ayrılan Brezilya son 16 turuna yükselirken Japonya Dünya Kupası'na veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

14' Matheus Cunha kendisini tutan oyuncuyu geçti ve ceza alanı çizgisi civarından çok sert bir şut çıkarttı. Zion Suzuki biraz geç görmesine rağmen sol alt köşeye giden topu çıkartmayı başardı.

29' Sano ceza sahası dışından yerden köşeyi buldu ve takımını öne geçirdi.

54' Brezilya çok net bir fırsattan yararlanamadı. Casemiro'nun kafa vuruşunda top çizgiden çıkarıldı. Karambol kısa sürede Japonya defansından uzaklaştırıldı.

56' Gabriel'in arka direğe ortasında Casemiro kafa vuruşuyla skoru eşitleyen golü attı.