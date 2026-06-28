2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu.

Tarihte ilk kez 48 ülkenin katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği turnuvada, grup aşamasında oynanan 72 maçın ardından tur atlayan 32 takım belli oldu.

Son 32 turunda, 12 grupta ilk 2 sırada yer alan ülkelerin yanı sıra en iyi üçüncü kontenjanından 8 takım mücadele edecek.

Son 32 turundaki eşleşmeler ve maç programı şöyle:

Brezilya - Japonya (29 Haziran Pazartesi - TSİ 20.00)

Almanya - Paraguay (29 Haziran Pazartesi - TSİ 23.30)

Hollanda - Fas (30 Haziran Salı - TSİ 04.00)

Fildişi Sahili - Norveç (30 Haziran Salı - TSİ 20.00)

Fransa - İsveç (1 Temmuz Çarşamba - TSİ 00.00)

Meksika - Ekvador (1 Temmuz Çarşamba - TSİ 04.00)

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (1 Temmuz Çarşamba - TSİ 19.00)

Belçika - Senegal (1 Temmuz Çarşamba - TSİ 23.00)

ABD - Bosna Hersek (2 Temmuz Perşembe - TSİ 03.00)

İspanya - Avusturya (2 Temmuz Perşembe - TSİ 22.00)

Portekiz - Hırvatistan (3 Temmuz Cuma - TSİ 02.00)

İsviçre - Cezayir (3 Temmuz Cuma - TSİ 06.00)

Avustralya - Mısır (3 Temmuz Cuma - TSİ 21.00)

Arjantin - Yeşil Burun Adaları (4 Temmuz Cumartesi - TSİ 01.00)

Kolombiya - Gana (4 Temmuz Cumartesi - TSİ 04.30)