İspanyol devi Atlético Madrid, yeni sezon yapılanması kapsamında savunma hattını dünya çapında bir isimle güçlendirdi. Son iki sezondur Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen'de gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken Alejandro Grimaldo, La Liga'ya geri döndü.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 2030 yılına kadar sürecek olan sözleşmenin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Sol kanatta hücumcu kimliğiyle tanınan Grimaldo, teknik direktörün sistemine önemli bir derinlik kazandırması bekleniyor.