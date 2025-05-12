Haspolat’ta, kendisi ile alay ettiği gerekçesiyle, 23 yaşındaki Mehmet Emin Taşlıtarla, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile 24 yaşındaki isminin baş harfleri M.Y.’yi göğüs ve sırt kısmından ağır şekilde yaralayıp öldürmeye teşebbüs etti.

Olayda yaralanan M.Y., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

Haspolat’ta meydana gelen “Katle Teşebbüs, ağır Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Emin Taşlıtarla dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis önceki gün Haspolat’ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin düzenlediği bahar şenliklerinde görevli olan güvenlik görevlisi Mehmet Emin Taşlıtarla'nın kendisi ile alay ettiği gerekçesi ile aynı yerde güvenlik görevlisi olan, Mehmet Yıldız'a tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu toplam uzunluğu 15 santim ağız uzunluğu 6 santim olan sivri uçlu bıçağı sol göğüs altına bir kez ve arka sırt kısmına iki kez sokmak sureti ile ağır şekilde yaralayarak katle teşebbüs ettiğini söyledi. Polis, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını, bıçağın tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Mehmet Yıldız'ın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk müdahalesinin ardından cerrahi bölümünde müşahede altına alındığını, hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Savcı Hasan Boşnak, tanık olarak dinlettiği polise yönelttiği soruda olayın nasıl vuku bulduğunu sordu.

Polis, zanlının kendisine istemediği bir şaka yapıldığı için söz konusu suçu işlediği beyanında bulunduğunu aktardı.

Savcı Hasan Boşnak, meselenin ciddi olduğunu belirterek zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.