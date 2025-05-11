Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Voleybol Şampiyonası tamamlandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.

Şampiyonada Cuma günü CIU Arena’da kadınlar finalinde DAÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi (DAÜ) karşılaştı. Rakibini 3-1’lik skorla mağlup eden DAÜ, şampiyon oldu.

Final maçından önce oynanan kadınlar üçüncülük maçında rakibi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nü 3-1 mağlup eden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.

Erkeklerde lig usulü oynanan şampiyonada ise DAÜ oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle takımlara madalyalarını DAÜ Vakıf Yöneticileri Kurulu üyesi ve Üniversite Sporları Federasyonu eski Başkanı Beyhan Gürgöze takdim etti.