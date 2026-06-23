Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadoulos önceki günkü açıklamasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çıkmazı kırmak ve Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılması için bir planı olduğunu” belirtti.

Papadoulos, “Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak. Şimdi halkın ve liderliğin birlik olma zamanıdır” vurgusu yaptı.

Papadopulos, Baf’ın Hulu köyünde EOKA’cılar için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada Hristodulidis’in seçildiği günden beri bir uluslararası seferberlik başlattığını ve müzakerelerin yeniden başlaması için çaba harcadığını belirtti.

Viktoras Papadoulos, sürecin yeniden başlamasına rıza göstersin diye Türkiye’ye teşvik ve fayda sağlanması, AB’nin bu sürece aktif katılımı için çaba harcadığını söyledi.

Guterres ve Kişisel Temsilcisi Holguin’in yaz döneminde Kıbrıs sorununa kapsamlı, işleyebilir ve sürdürülebilir çözüm bulunması için yeni gayriresmi genişletilmiş konferans düzenlenmesi için çaba harcadığını belirten Viktoras Papadopulos özetle şunları kaydetti:

“Genel Sekreter’in çıkmazı kırmak ve Kıbrıs sorununda çözüme ulaşmamız için planı var. Başkan Hristodulidis Guterres’in bu çabasında başarılı olması için mümkün olan her çabayı harcıyor. Zaman kritik. Önümüzdeki haftalar milli davamızın gidişatı açısından belirleyici olacak. Gerek BM’nin, gerek Genel Sekreterin çabalarına tam eşgüdümle yardımcı olan AB tarafından istişareler çeşitli düzeylerde devam ediyor.”