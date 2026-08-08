Larnaka Havalimanı’nın gelen yolcu bölümüne ulaşım sağlayan yolun yeniden kullanıma açıldığı, böylece yolcu karşılamak isteyen özel araçlara, giriş ve kısa süreli park imkanı tanındığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, Larnaka ve Baf havalimanları işletmecisi Hermes Airports Havacılık Geliştirme, Pazarlama ve İletişim Müdürü Maria Kurupi, ikinci yolun kullanıma yeniden açılması vesilesiyle yaptığı açıklamada, son dönemdeki yolcu hareketliliğiyle ilgili bilgi de verdi.

Kurupi, günde 230 uçuş yapılan Larnaka Havalimanı’nda gelen ve giden günlük 36 bin yolcuya hizmet verildiğini, Baf Havalimanı’nda ise günde 95 uçuş yapıldığını ve 14 bin yolcuya hizmet verildiğini söyledi.