Güney Kıbrıs’ta, bir aracın çarptığı 16 yaşındaki scooter sürücüsünün ağır yaralandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Eylence bölgesinde, dün sabaha yakın meydana gelen olayda, alkollü sürücünün kullandığı aracın, 16 yaşındaki scooter sürücüsüne çarptığını yazdı.

Olayla ilgili, kaza sırasında alkollü olduğu tespit edilen 27 yaşındaki erkek şahsın tutuklandığını yazan gazete, polisin bahse konu şahsın 27 yaşındaki eşinin aracı kendisinin kullandığını beyan ettiğini, yalan beyanda bulunan kadının da tutukladığını belirtti.

Habere göre, kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki çocucuğun ise Lefkoşa Rum Genel Hastanesi'nde ameliyata alındığını ve durumunun ciddi olduğu ifade edildi.