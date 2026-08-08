Rum motosikletlilerin, 1996 yılında Derinya’daki sınır olaylarında hayatını kaybeden Tasos İsak ve Solomos Solomu için dün düzenledikleri anı yürüyüşü çerçevesinde, "Zodya (Bostancı)" sınır kapısını kısa süreliğine sembolik olarak kapattığı belirtildi.

Alithia gazetesi, polisten yapılan açıklamaya dayanarak, Rum motosikletlilerin, Bostancı karşısındaki “Astromerit” sınır kapısını, yolu kapatmaksızın, birkaç dakikalığına kapattığını, daha sonra herhangi bir olay yaşanmadan oradan ayrıldıklarını yazdı.

Haravgi gazetesi, polisin açıklamasına dayanarak, Rum motosikletlilerin eyleminin, Lefkoşa bölgesindeki sınır kapılarındaki duraklarla birlikte, dün akşam saat 20.00’de sona erdiğini belirtti.

Habere göre, Rum motosikletliler bugün öğleden sonra tüm şehirlerde toplanacak ve Derinya sınır kapısına hareket edecek. Motosikletlilerden oluşan heyet, Tasos İsak ve Solomos Solomu’nun aile yakınları ile birlikte Derinya sınır kapısına çelenk koyacak ardından ise Paralimni’de yapılacak ayine katılacak.

Motosikletliler daha sonra ise anma için Paralimni’deki mezarlığa gidecek.