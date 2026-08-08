Esentepe ve Girne’de emlak satışına aracılık ettiği gerekçesiyle 2024 yılından beri Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Alman emlakçı Ewa Isabella Künzel’in davasının devam ettiği belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Küzel’in Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam eden davasının, dünkü bölümünde, dava duruşmasının, 7, 9 ve 11 Eylül tarihlerine ertelenmesine karar verildiğini yazdı.

Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi'nin, savunma makamının itirazlarına karşın, iddia makamının talebini kabul ettiğini yazan gazete, mahkemenin ayrıca savunma makamının, sanığın tutukluluk kararının kaldırılması talebini de ret ettiğini belirtti.

Habere göre, savunma makamı, davanın ertelenmesi zamanı da dahil olmak üzere toplam tutukluluk süresinin 26 aya ulaşacağını, bu nedenle sanığın tutukluluğunun kaldırılmasını talep etti.

Haravgi gazetesine göre, mahkeme, “Bu kararda gözaltı süresinin, tek başına kararı değiştirme kriteri olamayacağı” görüşünü de ortaya koydu.