Rum Ulusal Konseyi dün Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in başkanlığında toplandı.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konsey üyelerinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs konusundaki girişimini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Letimbiotis toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Ulusal Konsey üyelerinin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in temasları konusunda bilgilendirildiğini, tüm üyelerin Kıbrıs sorununda yaşanan hareketliliği doğruladıklarını ifade etti.

Letimbiotis, konseyde yer alan “tüm siyasi güçlerin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs konusundaki girişimini memnuniyetle karşıladıklarını” kaydederek, “içerisinde bulunulan dönemin, tüm siyasi güçlerin görüşlerine karşılıklı saygı içerisinde ve birlik olunma zamanı olduğunu” vurguladı.

Konseyde yer alan DİSİ, DİKO, AKEL ve ALMA, “Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin, iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde yeniden başlaması yönündeki çabaları desteklediklerini” açıkladı.

ELAM ise iki toplumlu iki kesimli federasyon karşıtı tutumunu değiştirmedi.

Youtuber kimliğiyle tanınan Doğrudan Demokrasi Partisi Başkanı Fidias Panayotu ise “iki toplumlu iki kesimli federasyona karşı olup olmadıklarına ileriki zamanlarda karar vereceklerini” söyleyerek, net bir tutum ortaya koymadı.