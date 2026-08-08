Girit ile Güney Kıbrıs arasında deniz altı kablo bağlantısı kurulmasını öngören “Great Sea Interconnector / GSI) projesine Fransız Meridiam şirketinin büyük ortak olması, imza töreninin Yunanistan Başbakanlığında, Kiriakos Miçotakis’in huzurunda gerçekleştirilmesine rağmen Güney Kıbrıs’ın yer almaması ve Rum yönetiminin konuyla ilgili resmi açıklamasını gecikmeli yapması bugünkü Rum gazetelerinde geniş yankı buldu.

Güney’de yayımlanan Politis haberi “Fransız Mührüyle GSI… Projede Lefkoşa’nın Seyirci Rolünde Olduğu Önemli Gelişmeler” başlığıyla manşete çekti.

GSI projesinin hisselerinin yüzde 66’sının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un desteklediği “Meridiam” şirketine geçmesinin projenin güzergahı ya da elektrik bağlantısının gücünde değişiklik yapmayacağını belirten gazete “sermayeyi koyanın, yatırım riskinin büyük bölümünü alanın ve projenin ardındaki siyasi gücün değiştiğine” dikkat çekti.

Haberde projeye, elektrik kablolarının üretimi ve deniz dibine döşenmesi işlerini üstlenen NEXANS şirketinden sonra ikinci Fransız şirketinin katılmasının “projenin Fransa’nın ve dolayısıyla Avrupa’nın daha güçlü siyasi koruması edindiğini göstermekle birlikte jeopolitik riski ya da Türkiye’nin tepkisini ortadan kaldırmadığına” vurgu yapıldı.

Gazete “Anlaşma Lefkoşa’yı gafil avlamış görünüyor, en azından hükümetin resmi görüş belirtmesindeki gecikme bu izlenimi yaratıyor.” ifadesini kullandı. Güney Kıbrıs’ı birinci derecede ilgilendiren projeyle ilgili “imza töreninin Yunanistan Başbakanı’nın huzurunda gerçekleşmesinin ve projenin yeniden uygulama sürecine girdiği açıklamasının, Rum yönetiminin suskunluğunu daha da hissedilir kılmakta olduğuna” işaret etti.

Aynı gazete “Lefkoşa Gafil Avlandı ve Gelişmelerin Dışında… GSI’yle İlgili Yeni Olgular” başlıklı haberinde ise “anlaşmanın Rum yönetimini gafil avlamış olmasına rağmen Rum Enerji Bakanı’nın ancak önceki gün bir açıklama yaparak projenin hayata geçirilmesine büyük bir dinamik kattığını” belirttiği gelişmeden memnuniyet belirttiğini aktardı.

Haberde Rum tarafının projeyle ilgili daha önce yaptığı tek atıfın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Yunanistan Başbakanı ile araştırmaların güncellenmesine karar verdikleri ve önümüzdeki dönemde daha fazlasının açıklanacağı” açıklaması olduğu hatırlatıldı. Enerji Bakanı Mihalis Damianos’un önceki gün, Meridiam ile imzalanan anlaşmayı “Rum-Yunan ortak siyasi kararının sonucu gibi gösterme çabasıyla Miçotakis’in Hristodulidis’e istişareler hakkında sürekli bilgi verdiğini” söylediği aktarıldı.

Habere göre Damianos Meridiam’ın projeye girmesinin, Hristodulidis ile Miçotakis'in 12 Kasım 2025 tarihli Rum-Yunan zirvesinde alınan “güçlü bir yatırımcı bulunması kararı” ile ilişkilendirildi. Meridiam’ın katılmasının “projenin hayata geçirilmesi çabalarına büyük bir dinamik kattığını” söyleyen Damianos Fransız şirketinin projenin yüzde 66 hissesini aldığını, geriye kalan hisselerin proje yüklenicisi ADMİE’de kaldığını söyledi. Damianos GSI’nin jeopolitik boyutu ve Türkiye ile bağlantılı riskleri sorulduğunda ise “Uluslararası bir Fransız şirketinin katılması ‘malum nedenlerle’ projeye yardımcı olur.” dedi.

Güney Kıbrıs’ın, projenin 1,9 milyar euroluk gerçek maliyetine hissedar olması konusunun açık kaldığını, Rum yönetiminin halen Avrupa Yatırım Bankası’nın projenin mali boyutuyla ilgili araştırma raporunu beklediğini, raporun yıl sonundan önce gelmesinin beklendiğini aktaran gazete Rum siyasi partilerin ilgili açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre DİSİ, Güney Kıbrıs’ın enerji izolasyonuna son verebileceği için GSI’ye desteğini yinelediği açıklamasında, Hristodulidis hükümetinin Meridiam ile anlaşma hakkında önceden bilgi sahibi olup olmadığı ve anlaşmanın şartları, Rum yönetiminin yükümlülüklerini nasıl etkilediği ve hangi inisiyatifleri alması gerektiği konusunda izahat talep etti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda GSI’ye yatırımcı ilgisi çekmeyi başarması nedeniyle Yunan hükümetini kutladı, Güney Kıbrıs’ın kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Gazete Güney Kıbrıs’ın GSI’ye katılımı geciktirmesini sürekli eleştiren Papadopulos’un bu açıklamasını “çok imalı” ve Rum Başkanlık Sarayı’nı iğneleme nitelikli buldu.

Gazeteye göre AKEL açıklamasında, ADMİE ve Meridiam arasında imzalanan anlaşmanın şartları ve bu şartların Güney Kıbrıs’ın taahhütlerini etkileyip etkilemediği hakkında tam bilgi istedi. Açıklamada projenin nihai maliyeti, tüketiciye getireceği ek yük, finansal boşluğun kapatılması, Avrupa Başsavcılığı araştırması ışığı altında projenin Avrupa tarafından finanse edilip edilmeyeceği sorularını yineledi. AKEL ayrıca projenin “eğer varsa, güncellenmiş sürdürülebilirlik raporunun yayınlanmasını” da talep etti.

Gazete enerji konuları uzmanı Haralambos (Charles) Ellinas’ın da Meridiam’ın GSI’ye katılımını “önemli” bulduğunu yazdı.

Habere göre Meridiam’ın katılmasının projenin hayata geçirilme olasılığını artırdığına ve projeye başka sermaye de çekebileceğine işaret eden Ellinas Güney “Kıbrıs’ın son gelişmelere katılımının kısıtlı olmasından hayal kırıklığı belirtti. Rum yönetiminin proje üzerinde söz ve etki sahibi olabilmek için 100 milyon euro ile hissedar olma konusundaki pozisyonunu gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Fileleftheros haberi “Fransızlar İyi, Araştırma Daha İyi… Hükümet Anlaşmayı Kutladı, İçeriğini de Biraz Bilseydi… Kıbrıs, Avrupa Yatırım Bankası’nın Tüketiciye Etkiler Görüşünü Almadan Herhangi Bir Karar Almayacak” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haravgi “Kıbrıs GSI İle İlgili Kritik Kararlarda Yok… Komisyon Müdahalesi” başlığıyla birinci sayfasından, “Komisyon GSI Anlaşmasından Haberdar Olmadığını Söylüyor… Henüz Denetim İçin Avrupa Komisyonu’na İletilmedi” başlığıyla iç sayfasından aktardığı haberinde Meridiam ile imzalanan anlaşmanın henüz kontrol için Avrupa Komisyonu’na iletilmediğini yazdı.

Gazetenin Rum Haber Ajansı’nı (KİPE) kaynak göstererek aktardığına göre Komisyon Sözcüsü önceki gün, çarşamba günü Atina’da imzalanan anlaşma hakkında “işlem Komisyon’a resmen iletilmedi.” dedi. Sözcü “Bir birleşme boyutu varsa işlemin Avrupa Komisyonu’na iletme sorumluluğu müdahil şirketlerdedir” ifadesini kullandı.