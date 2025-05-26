KKTC Cimnastik Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen okular arası yarışmalarda ilk 2’ye giren ilkokul, ortaokul ve lise ritmik cimnastik takımlarının yanı sıra, bireysel olarak başarı elde eden cimnastikçiler, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bolu’da düzenlenecek Türkiye Okullar arası Ritmik Cimnastik Birinciliği’nde yarışmak için Bolu’ya gittiler.

Bolu’ya giden okullarımızdan biri de Esin Leman Lisesi (ELL), oldu. Türkiye’de ilk kez temsil edilecek olan Esin Leman Lisesi Ritmik Cimnastik Kız Takımı, KKTC Liseler arası Ritmik Cimnastik Birinciliğinde şampiyon olmuştu. Bu şampiyonluk Esin Leman Lisesi’nin okullar arası spor yarışmalarındaki ilk şampiyonluğu olmuştu.

Esin Leman Lisesi müdürü Halide Eser Eğitmen, Beden Eğitimi öğretmeni Nejla Karasalih ve cimnastik antrenörü Türkay Özata eşliğinde Bolu’ya giden Esin Leman Lisesi Ritmik Cimnastik Kız Takımında sporcu olarak Ceren Sakallı, Gülay Kaya ve Ece Polat yer alıyor.