Gazimağusa Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün iş birliğinde bu yıl 2.’si düzenlenen Gazimağusa Slalom Yarışı, 14 Haziran Pazar günü saat 11:00’da Larnaka Yolundaki Tır Parkı’nda yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün organizasyonu, Güven Sigorta ve Auto Abiç’in katkılarıyla yapılacak organizasyona ülke genelindeki klasik araçlar katılacak. Yarışçılar, slalom olarak tanımlanan yarış tarzı olan kukalara çarpmadan en iyi dereceyi yapmak için 8 farklı kategoride mücadele edecek.

Belediyenin yarış alanına seyircilerin güneşten korunması için tenteler kuracağı, yiyecek - içecek ve yedek parça satışı için de stantların kurulacağı alanda ayrıca drift yarışçısı Ahmet Bağrıaçık’ın da yarış parkurunda bir gösteri yapacak. Detaylı bilgi ve kayıt için 0542 874 1903 numaralı telefon aranabilir.