Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ KKK), bu yıl 16’ncısı düzenlenecek Bahar Şenliği ile öğrencileri ve gençleri festival atmosferinde buluşturmaya hazırlanıyor. 1-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek şenlik, müzikten eğlenceye, sosyal etkinliklerden kampüs buluşmalarına kadar dopdolu programıyla dikkat çekiyor.

Her yıl büyük ilgi gören ODTÜ KKK Bahar Şenliği kapsamında bu yıl da konserler, DJ performansları, öğrenci topluluklarının etkinlikleri, açık hava aktiviteleri ve çeşitli sosyal organizasyonlar düzenlenecek. Kampüs boyunca kurulacak etkinlik alanlarında müzik, eğlence ve sosyal etkileşim ön plana çıkarken, gençler baharın enerjisini hep birlikte yaşayarak yaz mevsimine coşkulu bir başlangıç yapacak.

Yüksek Sadakat ODTÜ KKK Sahnesinde

Şenliğin öne çıkan etkinlikleri arasında sevilen müzik grubu Yüksek Sadakat’in konseri, DJ Ece performansı ve klasik araba sergisi yer alacak. Gün boyu devam edecek etkinliklerle kampüs, altı gün boyunca açık hava festivaline dönüşecek.

Festival Tüm Kıbrıs’a Açık

Şenliğin en dikkat çekici yönlerinden biri ise etkinliklerin yalnızca ODTÜ KKK öğrencilerine değil, tüm üniversite öğrencilerine ve halkın katılımına açık olması olacak. Farklı üniversitelerden gençlerin ve Kıbrıs’ın dört bir yanından katılımcıların buluşacağı festival, kampüste sosyal hayatın ve eğlencenin merkezi haline gelecek.

ODTÜ KKK yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Konserler, topluluklar, kampüs buluşmaları, açık hava etkinlikleri ve yazın ilk günleri… ODTÜ KKK’da 16’ncı kez baharı birlikte uğurlayıp yaza merhaba diyoruz. Bu yıl yalnızca öğrencilerimize değil, tüm Kıbrıs’a kapılarımız açık. Herkesi bu keyifli festival atmosferini birlikte yaşamaya kampüsümüze bekliyoruz. 1-6 Haziran’da kampüste görüşmek üzere.”

Gençlerin yoğun katılım göstermesi beklenen ODTÜ KKK Bahar Şenliği’nin, bu yıl da kampüste renkli ve unutulmaz görüntülere sahne olması bekleniyor.