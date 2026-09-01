Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar doğrulanmış dört Batı Nil virüsü vakası tespit edildiği, iki tane muhtemel valkanın da araştırıldığı belirtildi.

Philenews’de yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Elizabeth Konstantinu Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar dört doğrulanmış Batı Nil virüsü vakası tespit edildiğini söyledi.

Açıklamasında, durumun kontrol altında olduğunu belirten Konstantinu, diğer iki vakanın ise muhtemel vaka olarak tanımlanarak, araştırıldığını çünkü bu vakaların epidemiyolojik kriterler temelinde Batı Nil virüsü enfeksiyonu vakası tanımına girip girmediğinin belirlenmesi için daha fazla laboratuvar testi yapılması gerektiğini ifade etti.

Haberde, dört teyit edilmiş vakanın da yaz aylarında tespit edildiği ve hastalığın çoğu zaman asemptomatik seyrettiği kaydedildi.