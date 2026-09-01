Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Batık gemi olduğu değerlendirilen cisim 550 metrede tespit edildi” dedi.

Erhürman basına ve ailelere bilgilendirme yaparak, Başbakan Ünal Üstel ile çalışmaları yerinde incelediklerini, araştırmanın çok teknik ve hassasiyet gerektiren bir süreç olduğunu, bu sebeple yavaş ilerlediğini söyledi.

Bundan dolayı kısa sürede sonuç alınmasının beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, ailelerin öfkesini anladığını, araştırmaların, çalışmaların gece dahil devam edeceğini kaydetti.

Erhürman, deniz yüzeyinde de deniz altında da arama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek, çalışmaların adım adım sürdüğünü belirtti. Erhürman, iddiaların da hassas bir şekilde soruşturulduğunu ifade ederek, kesin açıklamanın daha sonra yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Şu an faaliyette olan gemi gece çalışma kapasitesine sahip” diyerek, “Yarın itibariyle Alemdar gemisi de burada olacak." şeklinde konuştu.

Erhürman, 550 metrede robotik destekle tüm araştırmaların yapıldığını, akıntılara rağmen arama sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.