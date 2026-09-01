Fenerbahçe’de kadro düşünülmeyen Brezilyalı stoper Diego Carlos’un yeni adresi Parma oldu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Diego Carlos, bir yıllığına Parma Calcio’ya kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İtalya ekibi de Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna kattığını duyurdu.

Geçen sezonu Como’da kiralık geçiren Diego Carlos, böylece üst üste ikinci sezonunda İtalya Serie A’da forma giyecek.

Parma, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Diego Carlos, Ocak 2025’te Aston Villa’dan 11,47 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti

Sarı-lacivertli formayla yalnızca 5 karşılaşmada 188 dakika görev alan deneyimli savunmacı, gol veya asist katkısı sağlayamadı. Eylül 2025’te 2,8 milyon euro kiralama bedeliyle Como’ya gönderilen Carlos, İtalyan ekibinde çıktığı 31 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Nantes, Sevilla ve Aston Villa gibi kulüplerin de formasını giyen Diego Carlos, toplam 397 karşılaşmada 14 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.